La presse française titrait hier sur «le nouveau duel» ou «l'affrontement» attendu au deuxième tour de la présidentielle entre le président sortant Emmanuel Macron et la dirigeante de l'extrême droite Marine Le Pen, sur fond d'amertume. «Match retour» titre le Parisien/Aujourd'hui en France, agrémenté d'un «avantage Macron», comme pour un favori au football. «Le match Macron-Le Pen, ce match retour dont, paraît-il, les Français ne voulaient pas, aura bien lieu», note Alexis Brézet dans Le Figaro. Sans surprise, les quotidiens de gauche s'en désolent. «Cette fois, ça craint vraiment», titre Libération en Une sur fond noir. «Pas elle», placarde L'Humanité, avec deux L figurés par les flammes du logo du Rassemblement national dirigé par Marine Le Pen. Plusieurs journaux quotidiens nationaux et régionaux annoncent sobrement en Une «L'affrontement» (Nord éclair), «La confrontation» (La Croix) de deux candidats, «De nouveau face à face», titre Sud Ouest, «Le duel» (Les Echos, L'Est Républicain) ou «nouveau duel» (Le Figaro), voire «Le duel des valeurs» (Midi Libre). «Même affiche, autre duel», nuance toutefois La Voix du Nord en Une, ou «On prend les mêmes...», grince Corse Matin, les éditorialistes reflétant le désarroi de la population. «La disruption et le social-populisme se retrouvent face-à-face à l'issue d'un premier tour (presque) couru d'avance et d'une campagne atone, voire aphone. Comme si rien ne s'était passé pendant le quinquennat marqué par les événements les plus inquiétants que le pays ait connu depuis des décennies», s'alarme ainsi Sophie Leclanché dans La Montagne. «Le clivage dangereux qui s'est installé lors de la dernière présidentielle se confirme», pointe Jérôme Chapuis dans La Croix.»Duel inchangé dans un paysage bouleversé», résume en Une La Marseillaise. Politiquement, «le problème pour le chef de l'État, qui a favorisé l'explosion du paysage politique, est de savoir sur qui s'appuyer au second tour», constate Hubert Coudurier dans Le Télégramme, estimant que si Marine Le Pen «ne rate pas son oral de rattrapage lors du débat des finalistes, l'Élysée est à portée de main». Le président sortant «bénéficie d'un collier d'immunité: la guerre en Ukraine l'aurait empêché d'entrer dans les débats, de défendre un bilan ou de présenter un programme. Il l'a joué au premier tour, il ne pourra pas s'en servir pour le second. Il va falloir monter sur le ring», affirme David Guévart dans un édito du Courrier Picard titré «Macron à la peine».