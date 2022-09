Le président du Conseil militaire de Transition (CMT) au Tchad, Mahamat Idriss Déby a affirmé, samedi soir, que les portes restaient ouvertes à tous les partis et organisations qui souhaitent se joindre au dialogue de réconciliation nationale. « Mon rôle à moi, c’est la réussite de ce dialogue: je ne cesserai jamais de tendre la main à qui que ce soit. Je ne voudrais pas qu’un seul Tchadien soit lésé par ce dialogue. Donc notre porte est toujours ouverte à tous les partis politiques qui hésitent encore, à tous les politico-militaires non signataires de l’accord des droits», a déclaré Mahamat Idriss Déby à la télévision nationale. « Nous sommes des frères et nous avons l’obligation de dialoguer pour trouver ensemble des solutions pour réussir cette transition», a-t-il assuré. Le dialogue national censé s’achever le 20 septembre a été prolongé d’au moins 10 jours en raison de nombreuses interruptions.