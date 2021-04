La police israélienne a autorisé dimanche soir les Palestiniens à pouvoir de nouveau accéder à une promenade aux abords de la Vieille Ville d'El Qods, une mesure destinée à apaiser les tensions de ces derniers jours, selon les déclarations recueillies par les médias. Plusieurs centaines de jeunes palestiniens étaient rassemblés près de la porte de Damas, l'un des principaux accès à l'Esplanade des Mosquées située dans la Vieille Ville, lorsque la police a annoncé avec un mégaphone que la zone était désormais ouverte à tout le monde. Les forces de l'ordre ont laissé des manifestants retirer les barrières métalliques qui barraient l'accès depuis plusieurs jours. La décision est intervenue «après des consultations avec des responsables locaux, des responsables religieux, et une évaluation de la situation, tout en prenant en considération les commerçants qui ont besoin de vivre, et afin de réduire le niveau de violence», a déclaré un porte-parole de la police. «Nos forces sont toujours déployées sur le terrain et nous ne permettrons pas le retour de la violence», a-t-il ajouté. Un groupe de Palestiniens qui célébrait le retrait des barrières et brandissait un drapeau palestinien a été chassé par la police, et plusieurs jeunes Palestiniens ont été interpellés par les forces de l'ordre. Mais la place devant la porte de Damas était désormais ouverte, avec une forte présence policière. Samir Gheith, un Palestinien de 66 ans de Jérusalem, a dit que les gens voulaient se rassembler pendant le Ramadhan près de la porte de Damas qui avait été fermée l'année dernière en raison des restrictions sanitaires dues au coronavirus.»Je crois qu'ils ne veulent pas nous voir heureux», a-t-il dit, en référence à la décision initiale de la police de barricader la place. «Mais après, ils ont compris qu'ils devaient mettre fin à toutes ces tensions», a-t-il ajouté. Les affrontements des derniers jours à El Qods ont commencé après que la police a empêché les Palestiniens de s'asseoir sur les marches entourant la porte de Damas, un lieu où ils se réunissent le soir pendant le Ramadhan. Et lorsque des colons juifs ont commencé à manifester à proximité, de nombreux Palestiniens y ont vu une provocation. Les heurts les plus violents ont eu lieu jeudi soir lorsque des Palestiniens ont voulu s'opposer à cette «marche» des colons qui scandaient «Mort aux Arabes». Les forces israéliennes ont bloqué les Palestiniens dont une centaine ont été blessés.