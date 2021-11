La Palestine a salué le vote des Nations unies (ONU) en faveur d'une résolution affirmant son droit à la souveraineté sur ses ressources naturelles. Le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Maliki a déclaré, vendredi, dans un communiqué que l'occupation israélienne «n'a aucune souveraineté sur la terre de l'Etat de Palestine ou sur aucune de ses villes».»Voter en faveur de cette résolution affirme le droit et la souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources naturelles, y compris la terre, l'eau et les ressources énergétiques», a-t-il ajouté. Al-Maliki a appelé les autorités d'occupation à «cesser d'exploiter les ressources naturelles du territoire palestinien occupé».Il a exhorté la communauté internationale à «réagir pour contraindre l'occupation à appliquer les résolutions internationales». Jeudi, le Comité de l'ONU sur les questions économiques et financières a adopté le projet de résolution intitulé «Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris El Qods-Est, sur ses ressources naturelles». 157 pays ont voté en faveur de la résolution, tandis que 7 pays s'y sont opposés. Par ailleurs, 14 pays se sont abstenus.