La Palestine a reçu des «signaux positifs» des Etats-Unis sur l'engagement envers l'approche de la solution à deux Etats pour résoudre le conflit israélo-palestinien, a affirmé jeudi le chef de la diplomatie palestinienne.

Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, a confié aux journalistes dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie, que les membres de la Mission permanente d'observation de la Palestine auprès des Nations unies avaient tenu leur première réunion officielle mercredi à New York avec la représentante permanente des Etats-Unis auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield. «La représentante américaine a expliqué aux membres de la mission de Palestine que l'administration du président Joe Biden soutenait la solution à deux Etats» pour résoudre le conflit israélo-palestinien, a dit

M. Al-Maliki.

Il a ajouté que Mme Thomas-Greenfield avait dit aux membres de la mission que les Etats-Unis s'opposaient à toute mesure unilatérale, ajoutant que la position américaine constituait «une indication positive pour se diriger vers plus de communications palestiniennes avec la nouvelle administration américaine».

L'Autorité palestinienne a rompu ses liens diplomatiques avec les Etats-Unis depuis que l'ancien président américain Donald Trump a déclaré El Qods «capitale» de l'Etat sioniste en décembre 2017 et soutenu le projet du gouvernement Netanyahu d'annexion de pans entiers de la Cisjordanie. Parallèlement, M. Al-Maliki a appelé les Etats-Unis à reprendre leurs dons financiers à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Il a lancé cet appel aux Etats-Unis lors d'une réunion avec le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, à Ramallah, selon un communiqué officiel.

Les responsables de l'UNRWA ont précédemment annoncé que l'office traversait «la plus grave crise financière» de son histoire en raison d'une sévère pénurie de dons internationaux. La crise financière de l'UNRWA a commencé en 2018, lorsque l'administration américaine de Donald Trump, en guise de coercition envers les Palestiniens pour leur refus de s'incliner devant le fait accompli pro sioniste, a bloqué après avoir refusé de verser à l'office

360 millions de dollars américains, soit 30% de son budget annuel.