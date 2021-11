La Palestine a condamné dimanche le refus par le Premier ministre israélien Naftali Bennett de rouvrir le consulat américain à A El Qods-Est.»Il n'y a pas de place pour un consulat américain au service des Palestiniens à Jérusalem», avait déclaré M. Bennett samedi soir. En réaction, le ministre palestinien des Affaires civiles Hussein al-Cheikh a fait savoir que les propos de M. Bennett constituaient un «nouveau défi» à l'administration du président américain Joe Biden «qui avait à maintes reprises annoncé son intention à rouvrir le consulat à El Qods-Est». Le ministère palestinien des Affaires étrangères a quant à lui affirmé dans un communiqué que les remarques de M. Bennett constituaient «un défi fragrant aux décisions et politiques du gouvernement américain». En mai 2018, les Etats-Unis avaient transféré leur ambassade de Tel Aviv à El Qods, et en octobre de cette même année, le secrétaire d'Etat américain d'alors Mike Pompeo avait fusionné le consulat américain à El Qods-Est avec son ambassade sur place. Le consulat avait fermé ses portes et cessé d'offrir des services aux Palestiniens en mars 2019. En mai 2021, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a annoncé que Washington envisageait de rouvrir son consulat à El Qods-Est et de relancer son assistance financière à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).