La Palestine a condamné lundi un projet de l'Entité sioniste de construction de 473 unités dans une nouvelle colonie au sud-est d'El-Qods.»Le gouvernement israélien se livre à une course contre la montre pour mettre en oeuvre le plus grand nombre possible de projets de colonies», a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué. «L'escalade des colonies intervient quelques jours après que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté des résolutions sur la question palestinienne, El-Qods et la solution du conflit palestino-israélien», indique le communiqué. Plus tôt dans la journée, les médias israéliens ont rapporté que le gouvernement israélien faisait avancer un nouveau quartier d'El-Qods au-delà de la Ligne verte. Les médias ont ajouté que la nouvelle colonie, qui sera nommée Givat Shaked, empiétera sur le quartier palestinien de Beit Safafa, qui souffre déjà d'une grave pénurie de logements.