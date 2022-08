Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné dimanche l'irruption de colons juifs dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville d'El-Qods, selon les médias palestiniens. C'est la première fois que la police de l'Entité sioniste autorise des colons à pénétrer dans ce lieu saint par la porte des Lions, l'une des portes menant à la mosquée Al-Aqsa, précise l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. «Cette mesure sans précédent est une violation flagrante du statu quo de la mosquée», a déclaré un communiqué du ministère. «Nous tenons le gouvernement de l'Entité sioniste pour directement et pleinement responsable des conséquences et des ramifications de son agression contre El-Qods et les lieux saints musulmans, notamment la mosquée Al-Aqsa», a ajouté le communiqué. «L'invasion de la mosquée Al-Aqsa qui a eu lieu, aujourd'hui, est une violation des accords signés entre l'Entité sioniste et la Jordanie au sujet de la mosquée», a indiqué à Wafa le cheikh Omar Kiswani, directeur de la mosquée Al-Aqsa. Par ailleurs, le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a appelé la communauté internationale à «intervenir rapidement» pour faire cesser les crimes commis par l'occupation sioniste contre deux prisonniers, Khalil Awawdeh et Mohammed Al-Halabi, et obtenir leur libération immédiate. Dans son communiqué, le ministère a indiqué que les photos publiées «reflètent la mort lente imposée par les autorités d'occupation contre le citoyen palestinien en le détenant illégalement». Il a également fait état de l' «injustice et de l'oppression exercées par l'entité sioniste contre le détenu Mohammed Al-Halabi» sur la base d'accusations fallacieuses et sous prétexte d'un dossier secret par lequel l'occupant peut arrêter et kidnapper tout citoyen palestinien et le soumettre aux formes les plus horribles de châtiment, le privant de liberté et menaçant sa vie».