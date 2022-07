Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a indiqué, dans un communiqué rendu public, ce jeudi, que les Etats-Unis soutiennent avec force les aspirations démocratiques du peuple tunisien. «Le référendum du 25 juillet sur la Constitution tunisienne a été marqué par une faible participation des électeurs», rapporte le communiqué, tout en soulignant que les Etats-Unis partagent les inquiétudes de nombreux Tunisiens sur le processus de rédaction de la nouvelle Constitution qui a limité la portée d'un véritable débat. «La Constitution pourrait affaiblir la démocratie en Tunisie et porter atteinte au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales».

Antony Blinken a également noté qu'un processus de réforme inclusif et transparent est nécessaire pour restaurer la confiance des millions de Tunisiens qui n'ont pas participé au dernier référendum ou qui se sont opposés à la nouvelle Constitution, insistant sur la nécessité d'adopter une loi électorale globale qui faciliterait une participation plus large aux élections législatives, prévues en décembre prochain. «La Tunisie a été témoin d'une érosion alarmante des normes démocratiques au cours de l'année précédente et plusieurs acquis depuis 2011 ont été détournés (...) la suspension du pouvoir constitutionnel, la consolidation du pouvoir exécutif et l'affaiblissement des institutions indépendantes ont soulevé de profondes questions sur le processus démocratique en Tunisie», a précisé le communiqué.

Le communiqué note l'intention des Etats-Unis de «soutenir le peuple tunisien à former un gouvernement démocratique qui préserve un espace de débat, une opposition libre et qui protège les droits de l'homme (...) Le partenariat entre les Etats-Unis et la Tunisie est plus fort lorsqu'il existe un engagement commun en faveur de la démocratie et des droits de l'homme».