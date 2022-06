Le roi de Jordanie Abdallah II, a déclaré dimanche, que le royaume déployait tous les efforts possibles pour que la question palestinienne figure en tête de l'agenda du président américain, Joe Biden, au cours de sa visite dans la région le mois prochain.

Le roi Abdallah a tenu ces propos lors d'une rencontre à Amman avec le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, à qui il a déclaré qu'il n'y avait rien de plus important pour la Jordanie que la question palestinienne, selon un communiqué de la Cour royale hachémite.

Le souverain a noté que la Jordanie soutiendrait pleinement les droits du peuple palestinien et la cause palestinienne au cours du sommet organisé par l'Arabie saoudite en juillet, auquel doivent se joindre les dirigeants des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), de l'Égypte, de la Jordanie, de l'Irak et des Etats-Unis.

Pour sa part, le président Abbas a remercié la Jordanie pour son soutien aux droits du peuple palestinien, notant que la cause palestinienne était représentée partout où la Jordanie était présente sur la scène internationale.

Par ailleurs, le chef du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas Ismail Haniyeh, en tournée au Liban, a souligné, dimanche soir, que la normalisation «nuit à la Palestine et aux pays qui normalisent leurs relations» avec l'entité sioniste, rapportent les médias libanais.

«La normalisation (avec l'entité sioniste) nuit à la Palestine et aux pays qui normalisent leurs relations» avec cette entité, «alors que celle-ci en tire profit», a dit Haniyeh au cours d'une conférence de presse tenue à Beyrouth, selon des propos rapportés par les médias locaux. Samedi, le chef du bureau politique du Hamas est revenu à la charge contre l'entité sioniste lors d'une tournée au sud du Liban, où des célébrations ont été organisées en son honneur à Saïda. «Nous suivons les agressions contre les richesses du Liban. Ces richesses, qui appartiennent au Liban et à la Palestine, ne constituent pas un droit» à l'entité sioniste, a-t-il martelé. «Nous sommes solidaires de la décision du Liban sur ce plan», a-t-il ajouté Haniyeh s'est, en outre, entretenu avec le député Hassan Mrad (Békaa-Ouest).

Les deux hommes ont «évoqué les derniers développements (...) en Palestine occupée», selon les médias. Mrad a insisté dans un communiqué de presse sur l'«importance de résister face à l'occupation sioniste» et sur le fait que la cause palestinienne «est la cause centrale de la Nation arabe...».

Arrivé mercredi à Beyrouth, Ismail Haniyeh s'est déjà entretenu avec le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Hier encore, des dizaines de colons juifs escortés par l'armée sioniste ont pris d'assaut la Mosquée Al-Aqsa à El-Qods occupée, du côté de la porte des Maghrébins, rapporte l'agence de presse palestinienne, Wafa. Selon Wafa, citant des sources locales, des dizaines de colons envahi la mosquée sainte, et ont effectué des marches sur l'esplanade et des rituels, sous une haute escorte des forces de l'occupation.

L'entité sioniste tente d'empêcher les Palestiniens de pratiquer leur droit de culte alors que les colons sont autorisés à pratiquer librement leurs rituels talmudiques.

En 2021, plus de 34000 colons ont envahi la mosquée Al-Aqsa.

Le Waqf islamique d'El-Qods occupée a, à plusieurs reprises, qualifié de «provocatrices» les séries de violations des colons à Al-Aqsa, «devant le silence de la communauté internationale». La veille, des colons juifs ont attaqué des maisons palestiniennes dans le village de Madama, au sud de la ville de Naplouse, selon une responsable du dossier de colonisation au nord de la Cisjordanie occupée, Ghassan Daghlas, cité par Wafa.

Les colons sionistes ont intensifié cette année, leurs attaques contre les Palestiniens, menées quasi quotidiennement, sous la protection de l'armée sioniste.