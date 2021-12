Plusieurs villes marocaines ont manifesté le mercredi dernier contre la normalisation avec l'entité sioniste. Ce coup de colère populaire est le quatrième du genre depuis la visite du ministre de la Guerre de l'entité sioniste et les signatures des accords militaires avec Israël.

Les protagonistes des manifestations se sont regroupés sous la coupe du Front marocain pour le soutien à la cause palestinienne et contre la normalisation avec l'entité sioniste. Les Marocains étaient très nombreux à participer aux si-tin et aux rassemblements pour afficher leur rejet de la normalisation et dénoncer le Makhzen qui ne cesse d'intimider la «souveraineté des Marocains sur les questions sensibles et stratégiques». La répression était le langage et la méthode de choix du Makhzen pour faire taire la colère du peuple marocain qui s'est élevé contre cette énième trahison et lâcheté.

Le Front marocain pour le soutien à la cause palestinienne et contre la normalisation avec l'entité sioniste a expliqué que le slogan adopté lors de ces manifestations et rassemblements se veut comme «bataille qui continuera jusqu'à l'annulation des accords de normalisation et de coopération militaire. Les sit-in de contestation ont pour objectif principal d'exprimer le rejet du peuple marocain de la politique de normalisation avec l'entité sioniste». 38 villes marocaines ont adhéré à cette dynamique populaire de dénonciation et du rejet de la normalisation avec Israël. C'est pour la première fois que le Makhzen aura à faire face à une mobilisation aussi imposante et qui s'inscrit dans le temps.

Les organisateurs ne comptent pas baisser les bras, ils sont déterminés à maintenir la mobilisation et les manifestations malgré la répression musclée et l'omerta médiatique qui s'abattent sur les réseaux sociaux contre ceux qui veulent en découdre avec cette politique d'a-plat-ventrisme du Makhzen.

Fini le temps de l'imposture et du mensonge qui s'est érigé en credo par le Royaume chérifien quant à la stabilité qui règne au Maroc et que le peuple vit au rythme de l'ouverture démocratique et le respect de la liberté d'expression.

La nouvelle démarche des forces populaires qui sont derrière la mobilisation du peuple marocain contre le Makhzen, a été élucidée par une attitude dont la majorité des Marocains a acceptée, à savoir «dénoncer le fait que le Maroc se jette dans les bras de l'entité sioniste, à travers la multiplication et la consolidation de leurs relations dans divers domaines. Nous considérons cette normalisation comme un outrage à la souveraineté nationale, à travers la signature d'accords militaire et de renseignement», a souligné le Front marocain pour le soutien à la cause palestinienne et contre la normalisation avec l'entité sioniste. Malgré l'escalade répressive et les restrictions des libertés par le Makhzen contre le peuple marocain, les manifestations et les rassemblements se généralisent dans les villes du pays et s'inscrivent dans durée.

Le Makhzen ne sait plus à quel saint se vouer, lui, qui s'est permis de fourrer son nez dans les affaires internes des pays souverains, il est aujourd'hui le théâtre des grognes et des manifestations un peu partout dans le pays.

Même s'il est en train de faire instrumentaliser ses relais médiatiques sur les réseaux sociaux, cela est en train de se faire en vain, surtout que le peuple marocain ne croit plus aux balivernes du Makhzen.

Le roi Mohammed VI vit un sale temps, il ne saura éteindre la flamme de la révolte contre son système fondé sur l'abdication et la sujétion. Les Marocains veulent en découdre avec le Makhzen qui les a dépossédés de leur volonté et de leur droit d'avoir des choix conformes à leurs valeurs. La normalisation avec l'entité sioniste a dévoilé et révélé la nature du Makhzen et ses accointances avec les forces étrangères qui ont réduit le peuple marocain au rang d'un sujet qui n'a pas à être consulté dans ses choix.Mais cette fois-ci, le Makhzen ne saura imposer au peuple marocain ses décisions qui s'inscrivent en porte-à-faux avec sa volonté et ses choix antisionistes.