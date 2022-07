La Compagnie nationale libyenne du pétrole (NOC) a annoncé vendredi une reprise totale de ses opérations dans tous les champs et terminaux pétroliers du pays au terme de quelque trois mois de fermeture sur fond de manifestations. «Avec la reprise de la production de pétrole dans tous les sites pétroliers, nous nous coordonnerons avec le ministère du Pétrole et du Gaz pour porter la production journalière au niveau le plus élevé possible», a déclaré Farhat Bengdara, le nouveau président de la NOC, lors d'une conférence de presse à Benghazi (est). À la mi-avril, de nombreux champs et terminaux pétroliers du pays avaient été fermés par des manifestants qui ont exigé du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah de céder ses fonctions au gouvernement nommé par le Parlement en mars.