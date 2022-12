La direction générale de la citoyenneté et des droits de l’homme de la région de La Rioja a décerné à la militante sahraouie des droits de l’homme, Mme Sultana Sidi Brahim Khaya, le Prix de la citoyenneté pour les droits de l’homme de la région de La Rioja (Espagne), a rapporté, vendredi, l’Agence de presse sahraouie (SPS). Le prix a été décerné à Sultana Khaya en reconnaissance de sa résistance et de sa défense des droits du peuple sahraoui dans les territoires occupés du Sahara occidental, face à la politique marocaine barbare, le harcèlement, la violence et les violations qui l’accompagnent, contre elle et sa famille dans la ville de Boudjedour occupée. Lors de la cérémonie de remise du prix qui s’est déroulée au siège de la Direction générale de la citoyenneté de la ville de Logrono, Sultana Khaya a remercié l’organisation, le gouvernement régional de La Rioja, l’UNESCO et Amnesty International pour ce prix, qui distingue la lutte du peuple sahraoui pour la liberté d’une manière pacifique, contrairement aux pratiques barbares et inhumaines de l’occupant marocain. Dans leur allocution, les organisateurs ont évoqué les principes et les valeurs qui ont motivé la sélection de l’icône de la résistance du Sahara occidental, Sultana Khaya.