Appelée par son président, Saleh Aguila, par ailleurs candidat à l'élection présidentielle en Libye, la Chambre des représentants du peuple (Parlement), basée à Tobrouk, s'est réunie, hier, dans le but d'élaborer un nouveau calendrier électoral après l'échec de celui concocté, il y a un an, par le Forum de dialogue politique inter libyen à Genève, sous l'égide de la Mission d'appui des Nations unies (Manul) que conduisait, à l'époque, Stephanie Williams. Celle-ci avait pris les rênes de la médiation onusienne au lendemain de la démission de l'envoyé spécial libanais Ghassan Salamé, avant d'être elle-même remplacée par un nouvel émissaire en la personne de Jan Kubis, début 2021.

Lequel Kubis a jeté l'éponge fin novembre pour des raisons personnelles, un mois avant la tenue de la présidentielle à laquelle exhortaient la communauté internationale, l'Union africaine, la Ligue arabe et les puissances occidentales, en particulier. Aguila a ainsi mandaté une commission pour élaborer ce nouveau calendrier, recommandant la tenue d'une réunion, hier, à Tobrouk.

C'est cette même commission qui avait, voici deux semaines, sommé la Haute commission nationale électorale de lui soumettre la liste des candidats retenus pour le scrutin du 24 décembre, avant son officialisation, et le différend était apparu ensuite quant à la responsabilité de l'une et l'autre dans la décision de reporter la date pour cause de désaccord sur certaines candidatures.

En clair, les positions de l'Est, Tobrouk et Benghazi, sont toujours en rupture avec celles de Tripoli et Misrata malgré des efforts entrepris par certaines personnalités, notamment l'ancien ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, et l'ancien vice-Premier ministre Ahmed Meitig qui ont rencontré le maréchal Haftar à Benghazi, au lendemain de l'annonce du report de la présidentielle. La Chambre des représentants du peuple en Libye (Parlement) devait par ailleurs examiner, hier, un éventuel remaniement gouvernemental dont l'annonce pourrait intervenir dans quelques jours, pour peu qu'un accord soit, là aussi, trouvé entre les deux principaux camps antagonistes, ce qui est loin d'être évident, malgré les appels pressants de l'ONU, des puissances impliquées et de certaines parties comme le Conseil de coopération du Golfe à «ne ménager aucun effort pour se mettre d'accord sur une date pour la tenue des élections en Libye afin de respecter la volonté et les aspirations des Libyens».

C'est ainsi qu'une déclaration commune est intervenue, samedi dernier, appelant «les autorités libyennes compétentes à respecter les aspirations du peuple libyen à des élections rapides en fixant rapidement une date finale pour le scrutin et en publiant sans délai la liste définitive des candidats à la présidence», dont les signataires sont les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. De son côté, le SG de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abou al-Gheith, leur a également demandé, samedi, de «privilégier l'intérêt suprême du pays sur tous comptes et intérêts étroits» et de «coopérer pour pouvoir organiser les élections dans les meilleurs délais». Quant à la conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU, Stephanie Williams, elle a estimé que l'éligibilité des candidats aux élections, reste «une affaire libyenne». «Les Nations unies sont pleinement prêtes à aider les Libyens à surmonter tous les difficultés et créer dans les plus brefs délais les conditions appropriées afin d'assurer la tenue d'élections libres, équitables et crédibles», a-t-elle assuré. C'est ainsi que la commission parlementaire est observée, avec une préoccupation certaine, à la fois pour ce qui est de la nouvelle date de la présidentielle mais aussi, et surtout, de la nouvelle feuille de route pour la transition qu'elle compte entreprendre et dont rien ne dit qu'elle sera applaudie par les parties rivales en Tripolitaine.