Le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, s'est félicité de la décision du gouvernement australien de revenir sur une précédente décision reconnaissant El Qods comme capitale de l'entité sioniste. Jamal Rushdie, porte-parole du secrétaire général, a déclaré mardi dans un communiqué qu'«Aboul Gheit espère que les pays qui ont précédemment reconnu El Qods comme capitale de l'entité sioniste ou transféré leurs ambassades dans la ville occupée depuis 1967 reviendront sur leurs décisions comme l'a fait l'Australie», exprimant sa «grande appréciation pour le courage de Canberra dans le respect des principes de justice et de droit». Il a précisé que «la solution à deux États reste la seule formule convenue et conforme au droit international pour parvenir à un règlement juste et définitif» à la question palestinienne. Dans le même contexte, le Parlement arabe a salué la décision de l'Australie et a affirmé son «attachement à la solution à deux États et son rejet de toute tentative visant à saper cette solution».