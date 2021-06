Le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibeh a annoncé, dimanche, que son pays, la Libye, a récupéré l'avion présidentiel l'A340, saisi en France depuis 7 ans. «Aujourd'hui, notre avion nous revient et nous sommes heureux, sereins et en sécurité dans nos maisons et dans notre pays», a déclaré Dbeibeh. «C'est un avion qui appartient au peuple libyen, un avion présidentiel, qui a été saisi de force depuis 2014», a précisé le Premier ministre libyen. Et de souligner: «Cet avion est très important pour la souveraineté libyenne, ainsi que par sa valeur historique». Abdelhamid Dbeibeh a ajouté que l'avion se trouvait en France, sous prétexte de «mesures techniques et financières, et nous nous sommes efforcés de le restituer en raison de son importance». Et d'estimer que le retour de l'avion «est une étape positive qui indique la stabilité et la sécurité de la Libye, le retour de sa souveraineté et le retour de sa richesse». S'agissant du nombre d'avions saisis, Dbeibeh a signalé qu'il y avait «12 avions d'occasion, qui sont utilisés sur des territoires hors de la Libye sous prétexte de maintenance». «Des négociations sont en cours concernant des avions qui ont été saisis, et qui seront de retour dans notre pays», a-t-il encore noté. Avant 2011, l'ancien président libyen Maamar El-Gueddhafi (1969-2011) exploitait le A340, un avion présidentiel équipé des dernières technologies et commodités, qui a été envoyé en 2014 en France pour des travaux de maintenance, selon des médias.