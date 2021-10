Le ministère libyen de l’Intérieur a organisé samedi le premier forum sur la sécurisation des élections prévues en décembre et janvier prochains en Libye, rapportent des médias. Le Premier ministre libyen Abdul-Hamid Dbeibah a déclaré lors du forum que la réunion des départements de sécurité était «une étape importante vers l’unification des institutions de l’Etat». Pour sa part, le ministre libyen de l’Intérieur Khaled Mazen a indiqué que ce forum visait à «intégrer les efforts et les plans de sécurisation des élections», ajoutant que tous les besoins des départements de sécurité seraient satisfaits. La Libye prévoit d’organiser dans les mois à venir des élections générales (présidentielle et législatives) comme prévu par le Forum de dialogue politique libyen parrainé par l’ONU. Début octobre, le chef de l’autorité électorale, Imad al-Sayeh, avait affirmé que les préparatifs pour l’organisation des élections présidentielle et législatives en Libye touchaient à leur fin. Les «préparatifs techniques ont été finalisés à 80, voire 90%», avait assuré le directeur de la Haute commission électorale (HNEC), Imad al-Sayeh, rencontré dans son bureau à Tripoli. Les deux scrutins devaient initialement se tenir le même jour, le

24 décembre, mais le Parlement en a modifié le calendrier: la présidentielle aura bien lieu à cette date mais les législatives se tiendront un mois plus tard. Plus de 2,83 millions de Libyens, sur une population de quelque sept millions, se sont inscrits sur la plate-forme en ligne mise en place par la HNEC jusqu’à la fermeture des inscriptions à la mi-août.