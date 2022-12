La Compagnie libyenne nationale de pétrole (NOC) a appelé les entreprises étrangères actives dans le secteur des hydrocarbures à reprendre leurs opérations d'exploration et de production, arguant d'une amélioration de la situation sécuritaire. «La NOC appelle les entreprises internationales opérant dans le secteur du pétrole et du gaz, avec lesquelles des accords d'exploration et de production de pétrole et de gaz ont été signés, à lever la force majeure invoquée de leur côté», selon un communiqué publié hier. «L'état de force majeure» est une mesure invoquée dans des circonstances exceptionnelles, permettant une exonération de la responsabilité de la NOC, ou dans ce cas, des entreprises opérant en Libye, en cas de non-respect d'obligations contractuelles.