La Libye a décidé jeudi de fermer ses frontières avec la Tunisie et de suspendre les liaisons aériennes pendant une semaine avec ce pays voisin où la situation sanitaire est catastrophique, a affirmé un porte-parole du gouvernement. «Compte tenu de l'aggravation de la situation épidémiologique en Tunisie, de la hausse des nombres de contamination et l'annonce par le ministère tunisien de la Santé de l'effondrement du système de santé, le Conseil des ministres a décidé de fermer les frontières terrestres et aériennes pendant une semaine à compter de (jeudi) minuit», a annoncé le porte-parole du gouvernement libyen, Mohamad Hamuda. Les hôpitaux en Tunisie connaissent depuis deux semaines un important afflux de patients durant cette vague de propagation du Covid-19, qui atteint des niveaux inédits, amenant les autorités tunisiennes a qualifié la situation de «catastrophique». La Libye, pays de moins de sept millions d'habitants, a officiellement enregistré 199.526 cas de coronavirus, dont 3.227 décès depuis le début de l'épidémie, selon le dernier bilan des autorités. La Tunisie est l'un des seuls pays, avec la Turquie et l'Egypte, où les avions libyens sont autorisés et qui accepte les ressortissants libyens sans visa, notamment ceux, nombreux, qui s'y rendent pour des soins médicaux.