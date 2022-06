La situation sécuritaire en Libye dont l'instabilité chronique continue d'alimenter les inquiétudes de la communauté internationale aura largement dominé les débats à l'occasion du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels, samedi dernier, sommet qui a réuni une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement.

Certains intervenants ont ainsi pointé le «rôle» de la crise libyenne dans le contexte global d'insécurité que traverse la région sahélienne et même au-delà, ce qui a fait grincer des dents à Tripoli dont les dirigeants rejettent l'analyse selon laquelle la crise que connaît la Libye depuis 2011 impacte directement les pays limitrophes. Selon Tripoli, le phénomène international du terrorisme, conjugué à d'autres maux comme la propagation du crime organisé, la criminalité transfrontalière, le trafic d'êtres humains ainsi que la migration clandestine sont autant de facteurs qui affectent les diverses régions du continent africain, bien avant le début de la crise libyenne. Au contraire, plaident-ils non sans raison, ces facteurs ont, sans doute, aggravé l'ampleur de la crise que traverse le pays. De là à souligner le «laxisme» dont ont fait preuve certains pays africains en montrant leur «incapacité à contrôler les zones frontalières avec la Libye», il n'y avait qu'un pas, vite franchi avec des arguments selon lesquels la Libye est devenue, malgré elle, le refuge de «groupes armés, de gangs criminels et de réseaux internationaux de trafic de migrants et de richesses» illicites. Cette propagation du terrorisme se conjugue à celle des groupes d'opposition armés des pays voisins, sans parler des mercenaires, et elle impacte le pays qui se considère comme parmi les plus touchés alors même qu'il «accueille» des «centaines de milliers de personnes fuyant les pays voisins» du Sahel dont ceux du Tchad et du Niger et que Tripoli considère comme des «immigrés illégaux» même si bon nombre d'entre eux sont présents «depuis plusieurs années», et «vivent et travaillent dans de nombreuses villes libyennes, dans le sud, l'est et le nord, et transfèrent leur argent à leur famille».

Partant de là, la Libye entend faire prévaloir son droit à une meilleure approche de la réalité sécuritaire dans le continent et plus particulièrement dans la région sahélienne, appelant les dirigeants africains à «chercher comment trouver de vraies solutions aux problèmes chroniques dont souffrent les peuples» de ces régions. Plus encore, Tripoli exhorte les dirigeants à «éviter d'exporter leurs problèmes» et à s'investir dans la recherche des moyens de faire face aux «politiques de pillage des ressources du continent africain», avec des mesures adaptées aux exigences des différentes situations.

Ainsi, la Libye suggère d'oeuvrer pour la couverture des besoins d'emploi de millions de jeunes africains «déchirés entre la mort dans le désert ou en mer ou (celle) de tomber entre les griffes d'organisations terroristes».