Le peuple musulman Rohingya citoyen du Myanmar a été expulsé de force de son pays d'origine sous le génocide et la torture inhumaine parrainés par le gouvernement du Myanmar. Plus de 1,1 million de Rohingyas ont fui vers le pays voisin, le Bangladesh, pour échapper aux atrocités. Il s'agit du déplacement le plus rapide de l'histoire de l'humanité qui s'est produit au cours de la dernière semaine d'août 2017. Une étude a estimé que l'armée du Myanmar a tué au moins 25000 personnes, violé 18000 femmes et filles, battu 116000 Rohingyas et jeté 36000 autres dans le feu. Au moins 392 villages rohingyas de l'État de Rakhine ont été rasés. Les atrocités ont été qualifiées de nettoyage ethnique et de génocide par diverses agences des Nations unies, des responsables de la CPI, des groupes de défense des droits de l'homme et des gouvernements. L'ONU a décrit la persécution comme «un exemple classique de nettoyage ethnique».

Le Bangladesh sous la direction du Premier ministre Sheikh Hasina a été contraint d'ouvrir la frontière, de fournir un abri et de la nourriture aux Rohingyas afin d'éviter la catastrophe humanitaire.

Le Bangladesh lui-même est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure fortement peuplé. Le fardeau des Rohingyas cause une douleur immense parmi la population locale et l'environnement.

Les Rohingyas, prétendument descendants d'ethnies arabes et locales, vivaient paisiblement depuis des milliers d'années au Myanmar. Ils faisaient partie intégrante du Myanmar. Pendant la période britannique, trois députés ont été élus parmi la communauté Rohingya. Ils jouaient un rôle constructif dans le développement politique et économique du Myanmar. À partir des années 80 du siècle dernier, le régime bouddhiste ultra-nationaliste a élaboré un plan délibéré pour s'emparer des terres productives et des ressources des Rohingyas et a commencé avec force leur expulsion. Les Rohingyas se sont vu refuser la citoyenneté en 1982 et ont été marginalisés par les politiques du régime du Myanmar. Souvent, ils ont commencé à fuir vers le Bangladesh. Des centaines de milliers de Rohingyas qui s'étaient réfugiés au Bangladesh dans les années 1980 ont été repris par le Myanmar en raison de la vive protestation de la communauté internationale.

Mais cette fois, c'est absolument différent. Depuis août 2017, il n'y a aucun signe de rapatriement alors que le Myanmar continue de créer des obstacles et d'insuffler délibérément un sentiment de peur et d'atrocités aux Rohingyas qui souhaitent rentrer chez eux. Le reste des Rohingyas qui résident maintenant au Myanmar sont traités comme des animaux. Leurs déplacements, leur travail sont extrêmement limités et pas meilleurs que ceux des prisonniers.

À partir d'aujourd'hui commence la sixième année de misères indicibles du peuple Rohingya. Les misères s'aggravent de jour en jour alors que le soutien et la sympathie de la communauté internationale diminuent très rapidement. Nous ne devons pas perdre de vue le malheur de nos frères et soeurs Rohingyas qui sont devenus l'une des tragédies les plus cruelles et la minorité la plus persécutée au monde simplement à cause de leur foi. Le ministère algérien des Affaires étrangères s'est dit «très préoccupé «par la persécution. Il a mentionné que «les tragédies qui se produisent à huis clos en Birmanie, dont sont victimes des citoyens musulmans birmans, ont atteint des sommets indicibles dans l'horreur, selon des informations rapportées par de nombreux médias et sources diplomatiques». De nombreux Algériens soutiennent un rôle diplomatique plus actif de leur gouvernement pour aider à mettre fin à la crise.

Le Bangladesh a besoin du soutien actif de la communauté internationale pour résoudre la crise. Nous devons nous rappeler que la crise a pris naissance au Myanmar et que la solution appartient au Myanmar.