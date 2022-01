Le colonel Mamady Doumbouya, chef de la transition en Guinée, a nommé samedi les 81 membres du Conseil national de transition (CNT), l'organe législatif devant décider de la date du retour des civils au pouvoir. Le médecin Danso Kourouma, un activiste de la société civile, a été nommé président du CNT, selon un décret lu, samedi soir, à la télévision publique. Kourouma était président du Conseil national des organisations de la société civile (CNOSC). Proche de l'ancien Premier ministre Kassory Fofana, il est l'un de ceux qui ont fait la promotion du 3e mandat d'Alpha Condé, renversé par le coup d'État du 5 septembre. Le colonel Doumbouya, investi président de transition le 1er octobre 2021, s'est engagé à rendre le pouvoir aux civils après des élections, mais sans mentionner d'échéance. Les membres du CNT représentent toutes les organisations socioprofessionnelles et les partis politiques. Ils doivent participer aux discussions sur l'agenda de la transition. La charte de transition du 27 septembre indique que la durée de la transition doit être fixée «d'un commun accord entre les forces de la nation et le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD)», la junte militaire. La Cédéao insiste sur le respect du délai de six mois pour les élections. Elle a suspendu la Guinée de ses organes et a infligé des sanctions individuelles à la junte.