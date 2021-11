La Jordanie a mis en garde lundi contre l'absence persistante de négociations sérieuses et efficaces visant à parvenir à une paix juste et globale basée sur une solution à deux Etats au Moyen-Orient. Il n'y a pas d'alternative à une solution à deux Etats garantissant la création d'un Etat palestinien indépendant et souverain, a déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi lors d'une réunion à Amman avec le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland. M. Safadi a indiqué que la Jordanie continuerait à déployer des efforts pour parvenir à une solution à deux Etats. Il a également souligné que la «politique de colonisation continue et les saisies de terres palestiniennes» par Israël nuisaient à la possibilité d'une solution à deux Etats. MM. Safadi et Wennesland ont passé en revue les efforts déployés pour relancer le processus de paix, soutenir l'Autorité palestinienne et reconstruire la bande de Ghaza.