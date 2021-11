Le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi a rencontré dimanche à Amman l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie Geir Pedersen, avec qui il a discuté des efforts déployés pour parvenir à un règlement politique de la crise syrienne. Durant leur rencontre, M. Safadi a souligné l'importance d'une action concrète et systématique en direction d'un règlement politique de la crise, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministre a déclaré que la Jordanie continuerait à coopérer avec l'ONU et les partenaires régionaux et internationaux dans le but de contribuer à préserver l'unité et l'intégrité de la Syrie, à restaurer la sécurité et la stabilité dans le pays, à vaincre le terrorisme et à créer des conditions propices au retour volontaire des réfugiés. Le chef de la diplomatie jordanienne a mis en garde contre la baisse du soutien offert aux réfugiés et aux pays qui les accueillent, soulignant que proposer des conditions de vie décentes aux réfugiés est une responsabilité qui incombe à l'ensemble de la communauté internationale. La Jordanie et la Syrie ont rouvert, voici quelques semaines, le point de passage commun en vue de relancer les échanges économiques entre les deux pays. M. Pedersen a salué l'important rôle humanitaire joué par la Jordanie dans l'accueil des réfugiés syriens, et a fait l'éloge de ses efforts incessants pour coopérer avec l'ONU en vue de résoudre la crise. Dimanche également, M. Safadi a rencontré l'envoyée spéciale de Norvège pour l'Irak et la Syrie, Hilde Haraldstad, et a discuté avec elle des dernières avancées dans les efforts visant à résoudre la crise syrienne et à améliorer la situation en Irak. M. Safadi a souligné que la communauté internationale devait soutenir les efforts déployés par le gouvernement irakien pour répondre aux aspirations de son peuple et assurer la sécurité et la stabilité dans le pays.