Le fait est établi, l'opération russe en Ukraine a entraîné «une guerre totale» du bloc occidental contre Moscou dont tout indique qu'elle va durer «longtemps». C'est la conviction exprimée, hier, par le ministre russe des AE, Sergueï Lavrov, qui a estimé que «l'Occident a annoncé une guerre totale contre nous, contre le monde entier russe», à la faveur d'une rencontre avec des responsables de régions russes. «On peut dire avec certitude que cette situation est là, avec nous, pour longtemps», a-t-il insisté, sachant que depuis le début de l'opération russe, le 24 février dernier, il ne se passe pas un seul jour sans que les pays occidentaux n'annoncent un nouveau «durcissement» des sanctions multiples déjà mises en oeuvre contre la Russie. «Les Etats-Unis et leurs satellites doublent, triplent, quadruplent leurs efforts pour endiguer la Russie, en utilisant un instrumentaire très large: en commençant par les sanctions économiques unilatérales jusqu'à une propagande profondément mensongère dans l'espace médiatique mondial», a encore observé Lavrov qui dénonce une «russophobie sans précédent». À titre de preuves, il s'est référé à la «culture de l'annulation» (cancel culture), par laquelle les pays occidentaux vont même jusqu'à interdire des auteurs classiques russes tels que Tchaïkovski et Dostoïevski, Tolstoï, Pouchkine. C'est ainsi que de nombreuses institutions culturelles occidentales ont brutalement mis fin à toute coopération avec des institutions étatiques russes tandis que certaines n'ont pas hésité à bannir des artistes parce qu'ils refusent de souscrire à la dénonciation générale de l'opération russe contre l'Ukraine. Celle-ci, n'a pas cessé de clamer Moscou, est aux mains de groupes néonazis qui ont engagé un «véritable génocide» de la population russophone, notamment dans la région du Donbass et elle a entrepris d'imposer une guerre par procuration à la Russie. La crise a culminé avec l'intention d'adhérer à l'Otan, une option que Moscou juge dangereuse pour sa propre sécurité alors qu'un grand nombre d'anciens pays membres de l'ex-URSS ont rejoint les rangs de l'organisation atlantiste en perpétuelle expansionnisme dans la région d' Europe centrale.

Dans le même temps, les forces russes continuent d'intensifier l'offensive dans le Donbass, où une nouvelle ville-clé est sur le point de tomber alors que les combattants séparatistes de Donetsk ont annoncé la prise de la localité, également importante, de Lyman. C'est ce qu'a indiqué sur son compte Telegram, l'état-major de la défense territoriale de la République prorusse de Donetsk qui fait mention de «l'appui» des forces armées russes. Même si des annonces sur le niveau des exportations russes de céréales pour la saison 2022 tendent à diminuer les craintes d'une crise mondiale - Moscou parle de 35 millions de tonnes exportables dont 28,5 de blé auxquels s'ajouteront 37 autres millions d'ici la fin de l'année - et que la récolte attendue se chiffre à 130 millions de tonnes contre 121,1 en 2021, la persistance du bras de fer russo-occidental ne présage rien de bon pour l'ensemble des peuples de par le monde.