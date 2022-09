Au moins 36,1 millions de personnes dans la Corne de l’Afrique, dont 24,1 millions en Ethiopie, 7,8 millions en Somalie et 4,2 millions au Kenya, seront touchées par la grave sécheresse en octobre, a averti le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). L’OCHA a déclaré que ce chiffre était en forte hausse depuis juillet, où l’on estimait à 19,4 millions le nombre de personnes affectées par la sécheresse. Il a indiqué que les organisations humanitaires étaient déjà engagées dans une course contre la montre et travaillaient sans relâche pour répondre à cette situation d’urgence qui s’aggrave rapidement. « Des fonds supplémentaires d’urgence sont nécessaires pour renforcer et maintenir notre action», a souligné l’OCHA dans sa dernière mise à jour de la situation humanitaire relative à la sécheresse. L’organisation onusienne a expliqué que les communautés de la Corne de l’Afrique étaient confrontées à la menace immédiate de la famine alors que les prévisions indiquent que la saison des pluies d’octobre-décembre sera probablement insuffisante, ce qui en fera la cinquième saison consécutive de pluies insuffisantes dans certaines parties de l’Ethiopie, du Kenya et de la Somalie. D’après l’OCHA, deux districts somaliens sont en danger imminent de famine et au moins 21 millions de personnes devraient connaître de hauts niveaux d’insécurité alimentaire en raison de la sécheresse en Ethiopie, au Kenya et en Somalie entre octobre et décembre. « La sécheresse 2020-2022 a aujourd’hui dépassé les terribles sécheresses de 2010-2011 et 2016-2017 à la fois en termes de durée et de gravité, et elle continuera de s’aggraver dans les mois à venir avec des conséquences catastrophiques», a déploré l’OCHA.