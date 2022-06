Au premier tour de l'élection présidentielle française, en avril dernier, la gauche a frôlé l'exploit, manquant tout juste de 400000 voix pour passer au second tour au lieu et place de la candidate de l'extrême droite. Raison principale de cette donne, selon la plupart des analystes ainsi que des instituts de sondage, la participation en rangs dispersés des différentes formations.

Pour la tenue du scrutin de demain, les législatives qui suivent la présidentielle et sont censées apporter au candidat élu, ou réélu comme c'est le cas pour Emmanuel Macron, une majorité confortable à l'Assemblée nationale, la gauche a réussi un autre exploit, celui de s'aligner unie face à l'adversité. Ce n'était pas une mince affaire que de concilier les inconciliables et le parti socialiste, avec ses exigences extrêmes malgré la faiblesse de son infime ancrage dans l'électorat, a bien failli faire capoter la démarche. Mais la France insoumise a tenu bon, concédant au PS davantage de sièges éventuels qu'au parti communiste dont le score est pourtant supérieur, et les voilà tous déterminés à saluer la journée de dimanche soir par une «remontada» historique, sans nul doute, au cas où cela interviendrait.

La chose est pour l'heure aléatoire. Les sondages donnent, en effet, la nouvelle formation du président Emmanuel Macron en tête sans que l'on sache, pour autant, s'il obtiendra, une nouvelle fois, la majorité qu'il appelle de ses voeux et dont il dit qu'elle sera essentielle pour la mise en oeuvre de son programme. Un programme dont il a promis, au soir de sa réélection, qu'il sera avant tout «social» et qu'il répondra aux attentes des Français fortement préoccupés par la dégradation continue de leur pouvoir d'achat.

En face, Jean-Luc Mélenchon est plus que jamais fidèle à son image de tribun et il s'emploie à convaincre les électeurs que «rien n'est encore tranché». Son argument, les Français n'ont pas vraiment voté pour le second mandat de Macron mais contre l'élection de Marine Le Pen, cheffe de file de l'extrême droite. Aussi, a-t-il sonné le rassemblement général pour faire du scrutin législatif «le troisième tour» de la présidentielle, persuadé de parvenir ainsi à une cohabitation et à s'installer à Matignon pour un quinquennat riche en soubresauts. Si les sondages indiquent que les deux camps sont encore au coude- à- coude, la grande inconnue concerne le taux de participation, dès le premier tour, demain, et, surtout, lors du second tour le 19 juin prochain. Car les ambitions de la gauche risquent d'être douchées par une forte abstention, plus de 50% disent même les sondages, alors que la campagne électorale s'est diluée dans la polémique autour d'une «police qui tue» d'après un tweet de Mélenchon, outré par la tragédie d'une passagère abattue à Paris, dans une voiture, par trois policiers.

À moins que le second tour de ces législatives ne provoque un déclic, il y a fort à parier que l'élection sera défavorable aux catégories sociales défavorisées parce qu'elle mobilise fort peu tandis que l'électorat d'Emmanuel Macron sera, quant à lui, fortement présent dans les urnes.