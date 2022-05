La politique «ultra-libérale» du Makhzen marocain est «hostile aux aspirations des masses populaires», a souligné le secrétaire général de la Fédération marocaine démocratique du travail (FDT), appelant les syndicats et les forces vives du pays à mobiliser «tous les moyens légitimes». Le discours sur «l’État social n’est rien de plus pour ce gouvernement qu’un leurre pour voiler son identité capitaliste libérale, comme le prouve son discours officiel, ainsi que les nombreuses mesures qu’il a prises au profit du capital et l’ultra- libéralisme», a indiqué Abdelhamid Fatihi dans son discours à l’occasion de la fête du travail axé sur une situation sociale «alarmante» et «les souffrances de millions de Marocains qui vivotent au quotidien». Fatihi a souligné que le mouvement syndical marocain et les forces nationales et démocratiques devraient mobiliser «tous les moyens légitimes».