Le Maroc s'enfonce dans la crise. L'économie marocaine est classée comme économie en faillite. Cette classification n'obéit pas à une lecture idéologique étroite ou une déclaration fantasmagorique. Bien au contraire, cette appréciation émane de l'Agence de notation financière américaine Fitch. Cette Agence est spécialisée dans la notation financière internationale. Elle a dressé un rapport économique et financier sombre quant à la croissance du Maroc à la fin de 2022 et le début de 2023.

Le bilan qui ressort de la situation économique du Maroc fait dire à l'Agence de notation américaine Fitch qu'«un ralentissement de la croissance économique. Elle s'attend à une croissance de 1,1% du PIB cette année, «en raison de la forte contraction de la production agricole, de l'inflation affectant la consommation et de l'environnement international défavorable en termes de prix des matières premières et de hausse des taux d'intérêt», et d'ajouter «il y a une faiblesse des indicateurs de développement et de gouvernance, une dette publique élevée et des déficits budgétaires et courants (CAD) plus importants que ceux des pairs». atteste le rapport de l'Agence de notation financière américaine.

La crise financière et économique est telle que le Maroc risque de se retrouver dans une situation d'insolvabilité, c'est-à-dire une situation de faillite en bonne et due forme. L'Agence américaine de notation financière ne s'est pas limitée uniquement à l'évaluation conjoncturelle de la situation économique marocaine. Elle prévoit selon des études menées sur la base des données et des éléments d'informations glanés au niveau des institutions financières régionales et internationales en signalant que «les perspectives de croissance pour 2023 resteront difficiles pour le Maroc en raison de notre anticipation d'une récession dans la zone euro (-0,1%), affaiblissant les perspectives d'exportations», a affirmé l'Agence de notation financière américaine.

La géopolitique internationale contribue d'une manière manifeste dans la dégradation de la situation financière et économique du Maroc. Le prolongement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine aura des conséquences néfastes y compris en 2024 sur l'économie marocaine qui connaît un grave crise de production agricole et un manque en matière d'énergie qui pourraient créer une situation inédite au Maroc sur le plan social.

Dans ce registre, l'agence de notation financière américaine a souligné que «Les perspectives de croissance dépendent de la normalisation de l'agriculture et du niveau des précipitations, et les risques à la baisse découlent d'une guerre prolongée en Ukraine, du maintien des prix élevés de l'énergie et des perturbations de l'approvisionnement, de l'érosion du pouvoir d'achat des ménages et d'un ralentissement économique prolongé chez les partenaires commerciaux du Maroc», a mentionné l'Agence.L'inflation s'est établie cette année à 6,2 en moyenne. Si les marchés mondiaux maintiennent leurs pressions sur les matières premières, le Maroc va connaître une hausse historique et drastique de taux d'inflation en 2024. Dans ce sens, l'Agence de notation financière américaine a indiqué que «Les risques à la hausse restent importants en cas de choc prolongé des prix des produits de base, de production agricole intérieure médiocre en raison d'un déficit pluviométrique persistant et de pressions salariales», a rappelé l'agence.

Tout indique que le Makhzen est dans une situation financière et économique des plus désastreuses. Cette situation aura des retombées catastrophiques sur la vie sociale de la population marocaine qui se débat dans le dénuement et la pauvreté extrême.

Contrairement à l'image qu'exporte ou qu' essaye de vendre le Makhzen à travers ses sbires sur les réseaux sociaux, la situation du peuple marocain s'aggrave davantage et la crise économique devient de plus en plus insoutenable.