La durée de trois ans de la transition politique au Burkina Faso «pourrait être révisée si la situation sécuritaire s’améliorait», a déclaré vendredi soir le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, en réponse à la CEDEAO «préoccupée par cette durée». Dans un message télévisé, il a souligné qu’«aucune fixation ne doit être faite sur la durée parce qu’elle pourrait être révisée si la situation sécuritaire s’améliorait dans les zones à forts défis sécuritaires». Damiba a rappelé que la durée de la transition «tient compte d’une réalité qui est la seule vraie préoccupation du peuple burkinabè actuellement, à savoir la situation sécuritaire». Pour lui, «plus vite, nous arriverons à juguler cette situation et, plus vite, nous amorcerons un retour à un ordre constitutionnel normal». Le président de la transition a invité les partenaires du Burkina Faso et la communauté internationale à accompagner et à soutenir le peuple burkinabè dans sa lutte contre le terrorisme afin que soient réunies le plus rapidement possible les conditions d’organisation d’élections libres, transparentes et sécurisées.