La droite française a longtemps dominé la vie politique du pays mais elle n'est guère plus que l'ombre d'elle-même. Pour autant, elle pourrait jouer un rôle pivot dans le prochain quinquennat d'Emmanuel Macron selon l'issue du second tour des élections législatives dimanche. Le parti héritier des gaullistes, Les Républicains (LR), et leur allié centriste UDI ont totalisé 11,3% des voix au premier tour des législatives dimanche dernier, en quatrième position derrière la coalition Ensemble! du président Macron, la gauche radicale Nupes de Jean-Luc Mélenchon et le parti RN d'extrême droite de Marine Le Pen. Soit en net recul par rapport aux 15,77% des voix obtenues au premier tour des législatives en 2017. Le parti des anciens présidents Nicolas Sarkozy et du défunt Jacques Chirac a certes limité la casse grâce à son implantation locale en qualifiant 81 candidats pour le second tour, dont 73 sous l'étiquette LR. Il «table raisonnablement sur 60 à 63 députés LR dimanche prochain», contre une centaine aujourd'hui, selon un participant à une réunion du parti lundi à Paris. Mais il est quasi assuré de perdre son statut de premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, même s'il reste majoritaire au Sénat. Reste que, selon les experts, le parti LR se retrouvera dans une position potentiellement stratégique si Emmanuel Macron n'obtient qu'une majorité relative à l'Assemblée à l'issue du second tour, ce qui est tout l'enjeu du scrutin de dimanche. «En cas de majorité relative, LR aurait la main sur le destin du quinquennat d'Emmanuel Macron, en tout cas de sa majorité parlementaire. LR est réduit à cette force d'appoint», a expliqué à Frédéric Dabi, de l'institut Ifop. Un autre expert, Jérôme Jaffré, s'interroge même dans Le Figaro mardi, pour savoir s'il «serait alors envisageable de bâtir une coalition des macronistes avec la majorité des LR, fut-ce au prix d'un changement de Premier ministre juste un mois après l'avoir nommée!», en référence à Elisabeth Borne nommée cheffe du gouvernement mi-mai. «C'est toute l'ironie de l'histoire politique: aujourd'hui ma famille politique ne va pas bien, et pour autant on peut avoir besoin des Républicains», résumait lundi un responsable, Jean-François Copé, qui plaide pour un pacte gouvernemental. Ce rôle de faiseur de roi aurait un goût de revanche, pour un parti écarté depuis dix ans du pouvoir. Mais il n'irait pas sans risque, alors que LR a clamé depuis la présidentielle ne pas être soluble dans la majorité «macroniste». Le parti s'en défend. LR sera «une opposition déterminée mais utile», capable de «voter et amender les réformes qui vont dans le bon sens» mais de «s'opposer durement à celles qui vont à contresens de ce que l'on souhaite et à l'intérêt du pays», a assuré lundi le patron des Républicains, Christian Jacob, rejetant toute notion de force d'appoint. La droite classique paie son positionnement ambigu entre une aile dure qui courtise l'électorat d'extrême droite et une aile modérée, concurrencée par le président Macron qui mène une politique au centre, dont de nombreux cadres et électeurs ont déjà rallié le camp Macron. La droite, tout comme les socialistes à gauche, fait les frais d'une vaste recomposition politique en trois blocs au détriment des partis traditionnels engagée avec l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 et confirmée au premier tour des législatives. Ces tiraillements se font sentir jusque dans l'entre-deux tours avec une bataille acharnée pour les reports de voix. Certains LR dont le président du Sénat, Gérard Larcher, ont appelé à faire barrage aux extrêmes de droite comme de gauche qui «représentent le même danger pour notre pays».