Une délégation du Conseil de sécurité de l’ONU en mission au Niger, conduite par l’ambassadeur du Kenya à l’ONU, président en exercice du Conseil, a salué «les avancées» enregistrées par le pays en matière de lutte contre le terrorisme, à l’issue d’une séance de travail avec le président nigérien Mohamed Bazoum. Les échanges entre la partie nigérienne et la délégation onusienne qui séjourne au Niger depuis dimanche dernier, ont porté notamment sur l’expérience du pays en matière de lutte contre le terrorisme, d’adaptation aux effets néfastes du changement climatique et des défis liés au développement, a-t-on indiqué à Niamey. Lors d’un point de presse, le diplomate kenyan, Martin Kimani, a réaffirmé l’«engagement à soutenir le G5 Sahel en général et le Niger en particulier, dans cette lutte contre l’insécurité». «L’ensemble des membres souhaitent et doivent soutenir le Niger (ainsi que) le G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme, sur la base de la solidarité», a-t-il déclaré. Pour le ministre nigérien des Affaires étrangères et de la coopération Massoudou Hassoumi, «cette visite a permis au Conseil de sécurité d’apprécier positivement les efforts du Niger dans la lutte contre le terrorisme», et «elle a été très utile pour notre pays, pour sa visibilité, pour le regard positif que le monde porte sur lui et sur nos efforts».