La délégation des chefs d'Etat et de gouvernement ouest-africains dépêchée en Guinée pour une concertation avec les militaires au pouvoir, s'est dit «satisfaite» de sa mission effectuée à Conakry, a dit vendredi le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao). La délégation, conduite par M. Akufo-Addo, se composait également du président ivoirien Alassane Ouattara, de la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley Ayorkor Botchway, et du président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou. Après une première entrevue à l'aéroport international de Conakry avec le chef des auteurs du coup de force, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, la délégation s'est rendue dans un hôtel pour y continuer les discussions à huis clos. Au terme de cet entretien, elle s'est rendue au Palais des nations pour s'enquérir de l'état de santé du président Alpha Condé, arrêté par les militaires.»C'est le sommet extraordinaire de la Cédéao tenu jeudi à Accra qui nous a mandaté de venir à Conakry pour discuter avec les militaires sur les conclusions de la réunion», a dit M. Akufo-Addo selon qui les discussions avec le lieutenant-colonel Doumbouya, chef du Comité national de rassemblement et de développement (CNRD) «se sont bien passées». Pour sa part, M. Ouattara a assuré que la délégation avait effectué un excellent séjour à Conakry, en remerciant son hôte. «Nous avons aussi rencontré mon frère Alpha Condé, qui va bien», a-t-il conclu. La délégation de la Cédéao a quitté Conakry dans la soirée de vendredi après une journée de travail. Aucune indication n'a cependant été fournie sur la teneur des discussions en ce qui concerne le délai de six mois fixé pour une restitution du pouvoir aux civils en Guinée.