Le ministre des Affaires étrangères jordanien a dénoncé l'approbation de la construction des unités coloniales dans les territoires palestiniens occupés. «Cette étape n'est pas acceptée et constitue une violation de la loi internationale et les résolutions du conseil de sécurité», indique le MAE jordanien. La colonisation israélienne dans les Territoires palestiniens a connu une flambée continuelle. Plus de 600.000 Israéliens vivent dans des colonies, jugées illégales par le droit international, en Cisjordanie et à El Qods-Est. Trois millions de Palestiniens habitent dans ces territoires occupés depuis 1967. «La paix maintenant» avait indiqué que l'année 2020 avait été une année record pour la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée, avec plus de 12.000 nouveaux logements dans des colonies jugées illégales par le droit international.