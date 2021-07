La Cour constitutionnelle sud-africaine a accepté la demande urgente de l'ancien président Jacob Zuma d'annuler sa condamnation à une peine de prison ferme pour outrage et a fixé la date de l'audience au 12 juillet. «L'audience se déroulera sur une plate-forme virtuelle. Les instructions seront publiées en temps voulu», a indiqué Dunisani Mathiba, greffier par intérim de la Cour constitutionnelle. L'ancien chef d'Etat a été condamné mardi à 15 mois de prison ferme par la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, pour avoir à plusieurs reprises refuser de témoigner dans le cadre d'enquêtes pour corruption d'Etat. Cette décision ne peut pas faire l'objet d'un appel. Dans un recours adressé à la Cour, Jacob Zuma demande que la décision soit «reconsidérée et annulée». L'ancien président a également déposé un recours auprès du tribunal de Pietermaritzburg, dans la province du KwaZulu-Natal (Est) où il réside, demandant la suspension du délai pour qu'il se constitue prisonnier. Le jugement prévoit que si M. Zuma ne se rend pas de lui-même dans un commissariat dans les prochains jours, la police viendra l'arrêter pour le conduire en prison où il purgera sa peine. La Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud a condamné M. Zuma mardi à 15 mois de prison pour outrage à la Cour. Il avait cinq jours pour se présenter au poste de police afin d'être conduit en prison pour commencer à purger sa peine.