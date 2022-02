Les Etats-Unis sont «la cause profonde de la crise ukrainienne», a affirmé la Corée du Nord, dans sa première réaction officielle depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine. Washington a poursuivi une politique de «suprématie militaire au mépris de la demande légitime de la Russie pour sa sécurité», assure un message publié samedi sur le site du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, signé par Ri Ji Song, chercheur à la Société d'étude de la politique internationale. «La cause profonde de la crise ukrainienne réside également dans l'autoritarisme et l'arbitraire des Etats-Unis», poursuit le message. M. Ri a reproché aux Etats-Unis d'avoir «deux poids, deux mesures» à l'égard du reste du monde.

Il les a accusés de s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres pays au nom de «la paix et de la stabilité» tout «en dénonçant sans raison valable les mesures d'autodéfense prises par (ces) pays pour assurer leur propre sécurité nationale». «L'époque où les Etats-Unis régnaient en maître est révolue», peut-on lire dans le message.

Trump encense Poutine

L'ex-président américain a fait l'éloge de l'«intelligent» Vladimir Poutine et critiqué les dirigeants occidentaux «si bêtes» à ses yeux, samedi soir à la grande convention annuelle des conservateurs américains, à Orlando (Floride). L'Otan, a-t-il dit, «a l'air tout sauf intelligente» en frappant la Russie de sanctions au lieu de se décider à la «réduire en miettes- au moins psychologiquement».

«Le problème n'est pas que Poutine soit intelligent, parce que bien sûr il est intelligent», a-t-il poursuivi. «Le vrai problème est que nos dirigeants soient si bêtes», a-t-il dit, en imputant l'invasion de l'Ukraine par la Russie à la «faiblesse» de son successeur Joe Biden.

«Comme tout le monde le comprend, cet horrible désastre ne se serait jamais produit si notre élection n'avait pas été truquée», a aussi lancé l'ex-président au cours de son discours.

Réunion d'urgence de la Ligue arabe

La Ligue arabe va organiser, aujourd'hui, une réunion extraordinaire consacrée au conflit russo-ukrainien, alors que la plupart des 22 pays de ce bloc régional en perte de vitesse n'ont jusqu'ici pas clairement pris position dans ce conflit.

Cette réunion se tiendra au niveau des représentants permanents des Etats au siège de la Ligue, au Caire, a indiqué dimanche à l'AFP Hossam Zaki, numéro deux de l'organisation. Une réunion d'urgence réclamée par l'Egypte du fait que le conflit pourrait avoir d'importantes répercussions dans le monde arabe, dont des milliers de ressortissants -principalement des étudiants- sont pris au piège en Ukraine. Surtout, il a déjà fait flamber le prix du blé, dont la Russie et l'Ukraine sont parmi les plus grands exportateurs, faisant planer le spectre d'«émeutes du pain».