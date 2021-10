L'heure des comptes semble venue avec des pays africains qui sont déterminés à demander des actes concrets aux pays riches, à la faveur de la tenue de la COP 26 qui débute ses travaux demain en Ecosse.

Après avoir vainement attendu pendant de nombreuses années, la concrétisation des engagements pris à la conférence climat de Copenhague en 2009, la délégation conduite par le négociateur gabonais Tanguy Gahouma-Bekalé dresse un constat amer: «on ne voit pas l'argent sur le terrain», dit-il, résolu à faire de la COP 26 une tribune pour mettre en demeure les pays riches qui n'ont pas respecté leurs promesses financières, d'une part, et ont poursuivi une politique néfaste qui aggrave le réchauffement climatique dont souffre la planète et, notamment le continent africain. Sommet de la dernière chance, selon la récente déclaration du secrétaire général de l'ONU qui a averti que le monde court tout droit vers un «désastre» écologique, la COP 26 doit accueillir quelque 200 pays dont les principales puissances économiques afin d'adopter un plan contraignant pour réduire leurs émissions de CO2, dans l'espoir de maintenir le réchauffement en-dessous de 1,5% par rapport à l'ère pré-industrielle.

Pour les pays africains, l'urgence est donc double: réduire les émissions de CO2 est une nécessité mais pour cela, des moyens financiers sont indispensables. En 2009, les pays riches avaient promis, lors de la conférence climat de Copenhague, de porter à 100 milliards de dollars leur contribution aux efforts de l'Afrique d'ici à...2020 mais il est désormais question d'un report de cet engagement à 2023! Un voeu exprimé par le président de la COP, Alok Sharma, voici quelques jours, mais rien ne dit qu'il sera réellement concrétisé sur le terrain. «Le groupe Afrique veut qu'on revienne sur les rails et qu'on trouve une solution pour combler cet écart, dès cette année, pas dans deux ans», a cependant insisté Tanguy Gahouma-Bekalé, son négociateur, partant du fait que le continent «fait déjà face au changement climatique, mais sans en être responsable».Pour lui, l'Afrique a ses propres difficultés et ses défis intrinsèques qui ne sont pas nécessairement ceux qu'affrontent d'autres continents. Les grands défis auxquels l'Afrique est confronté sont «la pau-vreté, les emplois pour la jeunesse et l'énergie pour tous», sachant que la moitié de la population africaine ne dispose pas de l'électricité. A cela, s'ajoutent les graves contraintes de l'insécurité, des conflits permanents, des crimes organisés et d'une corruption qui grève les efforts de développement menés ici et là. Autant dire que le continent a cruellement besoin de l'aide promise par les grandes puissances économiques, faute de quoi il ne peut y avoir une réelle adéquation entre les politiques de développement et la lutte contre les changements climatiques.

Avec le retard observé, il est évident que cette aide doit être réévaluée car le montant de 2009 est aujourd'hui

«obsolète» et le continent n'a sûrement pas intérêt à limiter son développement pour honorer les exigences de la COP sans une contrepartie équitable.