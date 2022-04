Le président de la Syrie, Bachar al-Assad, et le Sultan d'Oman, Haïtham ben Tariq Al Saïd, ont évoqué lors d'un appel téléphonique la coopération bilatérale, rapporte l'agence syrienne SANA. Les deux chefs d'Etat ont examiné samedi «les relations fraternelles entre la Syrie et Oman et la coopération bilatérale qui réalise un progrès remarquable dans plusieurs domaines», a indiqué la même source. Les deux parties ont également affirmé «la poursuite de l'action conjointe pour consolider la coopération bilatérale et ouvrir de nouvelles perspectives dans le but de consolider les relations entre les deux peuples frères et réaliser leurs intérêts», selon la même source.