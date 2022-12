Des milliers de Marocains ont manifesté massivement, lundi et mardi, à travers plusieurs villes du pays contre la hausse des prix, la corruption de la classe dirigeante, les arrestations arbitraires et la persistance du régime du Makhzen dans sa politique de normalisation avec l'entité sioniste, malgré le rejet populaire. Les manifestants, indignés par la politique du Makhzen, ont brandi des slogans hostiles au gouvernement: «Ils nous ont tués avec la corruption», «Basta la corruption», «Basta les procès politiques et les procès fictifs», ou encore «La normalisation est une trahison, vive la Palestine». Dans la ville de Taza, la hausse vertigineuse des prix et une déferlante de restrictions des libertés ont donné lieu à des manifestations massives, les Marocains dénonçant aussi la poursuite des arrestations arbitraires scandaleuses contre les opposants au Makhzen. Les habitants de Meknès ont également organisé, mardi devant la Cour d'appel de la ville, une manifestation de solidarité avec les détenus politiques, dont les derniers en date sont le responsable du mouvement Al Adl Wal Ihsane, Mohamed Baâssou ainsi que l'avocat et ex-ministre des Droits de l'homme, Mohamed Ziane. Plusieurs militants et journalistes ont participé à cette action, dont l'historien Al-Munjib Maati, le père du journaliste emprisonné Omar Radi, la journaliste Kholoud Mokhtari, épouse du journaliste Souleiman Raissouni, également en détention arbitraire, ainsi qu'un certain nombre de dirigeants du mouvement Al Adl Wal Ihsane. Par ailleurs, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a organisé, lundi soir dans la ville de Casablanca, un rassemblement à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Un grand nombre d'habitants de la ville ont participé à ce rassemblement pour exprimer leur colère contre la normalisation. Cette action de protestation, qui a réuni aussi nombre de personnalités politiques, militants des droits de l'homme et membres de la société civile locale, s'est terminée par un appel à défendre la mosquée

Al-Aqsa et à rejeter la normalisation. Des opposants à la normalisation organisaient mardi soir aussi, une autre manifestation de solidarité avec le peuple palestinien, devant le siège du Parlement dans la capitale Rabat, pour commémorer la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien célébrée le 29 novembre de chaque année.