La communauté internationale a condamné samedi l’attaque terroriste qui a touché vendredi soir un hôtel populaire dans la capitale somalienne Mogadiscio, attaque qui a fait plus de 13 morts et plusieurs blessés. Dans des déclarations à Mogadiscio, les Nations unies, l’Union européenne et l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) ont exprimé leur solidarité avec la Somalie dans la lutte contre le terrorisme. «L’ONU souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exprime sa solidarité avec tous les Somaliens dans leur lutte contre le terrorisme», a déclaré le bureau de l’ONU en Somalie. Le secrétaire exécutif de l’IGAD, Workneh Gebeyehu, a exprimé ses plus sincères condoléances et sa sympathie aux familles des personnes tuées et blessées, affirmant que le bloc est-africain continuera à renforcer la coopération régionale et internationale pour vaincre le terrorisme. L’Union européenne a fermement condamné la lâche attaque contre l’hôtel Hayat et a transmis ses sincères condoléances aux victimes de la violence, affirmant que les attaques ne feront pas dérailler les efforts visant à stabiliser la Somalie.