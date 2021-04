La Coalition arabe a annoncé, jeudi soir, l’interception et la destruction de deux drones piégés lancés par le mouvement Ansarulah «Houthi», vers le sud-ouest de l’Arabie saoudite. La Coalition a indiqué que ce sont «des tentatives hostiles» qui prennent pour cible des civils et sont considérées comme «des crimes de guerre». Plus tôt jeudi, la Coalition arabe a annoncé la destruction d’un missile balistique et d’une rampe de lancement de missiles Houthis à Marib, dans l’est du Yémen, selon un communiqué de l’Agence saoudienne. Les Houthis lancent de manière récurrente des missiles balistiques, des projectiles et des drones, en direction des régions saoudiennes, dont certains provoquent des pertes humaines et matérielles, au milieu d’annonces récurrentes par la Coalition arabe de leur destruction. Le conflit oppose depuis 2014 les forces du gouvernement reconnu par la communauté internationale aux Houthis qui ont pris le contrôle d’une partie du territoire, dont la capitale Sanaa. La guerre depuis 7 ans a coûté la vie à 233.000 personnes, 80% de la population d’environ 30 millions de personnes étant victimes de la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.