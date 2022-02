La coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen a annoncé, hier, avoir détruit un système de communication utilisé, selon elle, pour des attaques de drone des Houthis et situé près du ministère des Communications à Sanaa. Riyadh intervient au Yémen voisin depuis 2015 pour appuyer les forces pro gouvernementales contre les éléments du mouvement «Ansarullah» (Houthis). «Nous avons détruit un système de communication utilisé pour faire fonctionner des stations de contrôle de drones», a annoncé la coalition citée par l’agence de presse officielle saoudienne SPA. «Les Houthis utilisent le ministère des Communications et des Technologies de l’information à Sanaa pour des opérations hostiles», a-t-elle ajouté. C’est la première fois que cette alliance anti-Houthis cible un ministère civil, n’ayant jusque-ici attaquer que le ministère de la Défense. Selon la coalition, les raids d’hier sont intervenus en «réponse» à l’attaque jeudi dernier de l’aéroport d’Abha, situé dans le sud-ouest saoudien près de la frontière avec le Yémen. La coalition avait alors annoncé des «mesures fermes» après que douze civils avaient été blessés par des fragments de drone tombés sur cet aéroport, l’attaque déjouée par la défense saoudienne ayant été revendiquée par les Houthis.»Les Houthis utilisent les ministères de l’Etat pour lancer des opérations hostiles», a précisé la coalition, qui avait averti les civils au préalable afin qu’ils évacuent les lieux. La guerre au Yémen a connu une montée des violences ces derniers mois, la coalition ayant intensifié les offensives anti-Houthis. Ces derniers ont de leur côté multiplié les attaques contre l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, un pilier de la coalition. Selon l’ONU, au moins 377.000 personnes ont été tuées en sept ans de conflit au Yémen, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, confronté à la faim et aux maladies, traversant l’une des pires catastrophes humanitaires au monde.