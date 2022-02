La Coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen a annoncé avoir lancé, samedi, des frappes aériennes contre des cibles militaires dans la capitale yéménite, Sanaa. Dans un communiqué publié par l'agence de presse saoudienne «SPA», la coalition a fait état «de raids aériens contre des cibles militaires légitimes à Sanaa».»La Coalition se réserve le droit de riposter aux attaques» du mouvement Ansarulah (Houthis), ajoute le communiqué. La Coalition arabe avait annoncé jeudi, dans un bref communiqué, que 12 personnes de différentes nationalités ont été blessées, par des débris provenant de l'interception d'un d'un drone, aux abords de l'aéroport d'Abha, au sud-ouest de l'Arabie saoudite. Les Houthis ont chassé samedi l'armée gouvernementale de la ville de Harad, dans la province de Hajjah, au Yémen tuant plus de 60 soldats et blessant 140 autres, a indiqué une source militaire.»Les rebelles ont repris à l'armée le camp militaire d'al-Mihsam et la chaîne de hautes montagnes lors de la bataille d'aujourd'hui», a déclaré la source sur la ligne de front.»Les tireurs rebelles ont tué plus de 60 soldats qui s'étaient infiltrés dans les quartiers sud et ouest et en ont blessé 140 autres», a-t-elle ajouté. Les forces de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui soutient l'armée gouvernementale yéménite ont lancé trois frappes aériennes contre l'avancée des Houthis, a également indiqué la source, ajoutant que l'armée «est maintenant hors de cette ville stratégique», qui borde l'Arabie saoudite. Cette défaite est un coup dur pour l'armée gouvernementale yéménite qui avait repris la majeure partie de la ville lors d'une bataille acharnée qui avait commencé la semaine dernière. Par ailleurs, un responsable des Nations Unies a confirmé samedi que cinq membres du personnel de l'ONU ont été enlevés dans la province agitée d'Abyan, dans le sud du Yémen. Russell Geekie, conseiller principal en communication auprès du coordonnateur de l'action humanitaire pour le Yémen, a dit que les membres du personnel de l'ONU «étaient sur le chemin du retour vers Aden après avoir terminé une mission sur le terrain». «Les Nations Unies sont en contact étroit avec les autorités pour obtenir leur libération», a-t-il ajouté. Parallèlement, les médias locaux ont rapporté que des hommes armés inconnus, soupçonnés d'être des membres de la branche du groupe terroriste Al-Qaïda basée au Yémen, ont intercepté un véhicule de l'ONU dans le district de Mudiyah, dans l'est de la province d'Abyan. Les hommes armés ont enlevé plusieurs employés de l'ONU et les ont emmenés dans un lieu inconnu, selon les médias. Jusqu'à présent, personne n'a revendiqué la responsabilité de cet enlèvement. Le réseau Al-Qaïda dans la péninsule arabique, basé au Yémen, qui opère principalement dans les provinces de l'est et du sud du pays, est responsable de nombreuses attaques très médiatisées contre les forces de sécurité. Il a profité des années de conflit meurtrier entre le gouvernement yéménite et les milices houthies pour étendre sa présence dans certaines régions clés de ce pays ravagé par la guerre. Le Yémen est plongé dans une guerre civile depuis fin 2014, lorsque la milice houthie a pris le contrôle des provinces du nord et contraint le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par l'Arabie saoudite à s'exiler.