L’observatoire national de la Chine a maintenu, hier, son alerte orange aux températures élevées, alors que de fortes vagues de chaleur persistent dans de nombreuses régions du pays. Lundi dans la journée, certaines parties du Zhejiang, du Fujian, du Jiangxi, du Hunan, du Guangdong, du Guangxi, du Guizhou, du Sichuan, de Chongqing, du Hubei, du Jiangsu, de l’Anhui, de la Mongolie intérieure et du Xinjiang connaîtront des températures supérieures à 35 degrés Celsius, a annoncé le Centre météorologique national. Le mercure dans certaines parties du Zhejiang, du Fujian, du Jiangxi et du Xinjiang pourrait dépasser 40 degrés, a indiqué le centre. Il a conseillé au public d’éviter les activités en plein air pendant les périodes de forte chaleur et a suggéré aux travailleurs exposés à des températures élevées de réduire leurs heures de travail continu.