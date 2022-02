Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de Chine, Wang Yi, a expliqué vendredi la position de base de la Chine sur la question ukrainienne. Selon l'agence Chine nouvelle, il a échangé sur la situation en Ukraine lors de ses entretiens téléphoniques avec Liz Truss, chef de la diplomatie britannique, Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu'avec Emmanuel Bonne, conseiller diplomatique du président français Emmanuel Macron. À cette occasion, M. Wang a exposé la position de base de la Chine sur la question ukrainienne en cinq points:

- Premièrement, la Chine «défend fermement le respect et la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les pays et se conforme sincèrement aux objectifs et principes de la Charte des Nations unies».

Deuxièmement, la Chine «défend le concept de sécurité commune, globale, coopérative et durable».

Troisièmement, «la Chine suit l'évolution de la question ukrainienne, et la situation actuelle est quelque chose que nous ne voulons pas voir».

Quatrièmement, la Chine «soutient et encourage tous les efforts diplomatiques favorables au règlement pacifique de la crise ukrainienne».

Cinquièmement, la Chine «estime que le Conseil de sécurité de l'ONU doit jouer un rôle constructif dans la résolution de la question ukrainienne et que la paix et la stabilité régionales ainsi que la sécurité de tous les pays doivent être les priorités». L'autre puissance nucléaire de l'Asie, l'Inde, qui s'est abstenu lors du vote de la résolution présenté devant le Conseil de sécurité de l'ONU, est «travaillée au corps» par les USA. «Nous continuons à discuter avec les Indiens», alors que New Delhi n'a pas jusqu'ici condamné clairement l'invasion russe de l'Ukraine, a indiqué vendredi la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki.

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est entretenu, jeudi, au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine et a appelé à un «arrêt immédiat de la violence» mais sans condamner fermement l'invasion. Il a «réclamé un arrêt immédiat de la violence et demandé des efforts concertés de toutes les parties pour retourner sur le chemin des négociations et du dialogue diplomatiques», selon New Delhi. L'Inde s'est par ailleurs abstenue vendredi lors d'un vote du Conseil de sécurité des Nations unies déplorant dans «les termes les plus forts» l'«agression contre l'Ukraine». Cette réserve de l'Inde, la plus peuplée des démocraties, apparaît comme un revers diplomatique pour Joe Biden. Le président américain a promis de faire de Vladimir Poutine un «paria» sur la scène internationale. Mais il n'a jusqu'ici pas réussi à rallier entièrement New Dehli, et ce malgré les efforts diplomatiques déployés depuis des mois par les Etats-Unis pour consolider leurs alliances dans la zone Asie-Pacifique. L'administration Biden cherche en particulier à relancer le «Quad», une alliance avec l'Inde, le Japon et l'Australie, pour peser face à la Chine.