Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté lundi les Etats-Unis à agir de manière responsable et à fournir une clarification approfondie concernant leurs activités militaires biologiques. Le porte-parole Zhao Lijian a déclaré lors d'un point de presse quotidien que les Etats-Unis devaient également cesser d'être les seuls à entraver la mise en place d'un régime de vérification de la Convention sur les armes biologiques. «Cela permettra de rétablir la confiance de la communauté internationale dans le respect par les Etats-Unis de leurs obligations internationales et de renforcer la bio sécurité mondiale», a-t-il déclaré. «Les activités militaires biologiques en Ukraine relèvent de la préoccupation commune de la communauté internationale», a ajouté Zhao, citant des informations déjà divulguées sur le fait que les Etats-Unis participent et financent des laboratoires biologiques en Ukraine qui détiennent des agents pathogènes mortels. Les Etats-Unis ont toujours affirmé être «ouverts et transparents», a indiqué Zhao. «Si les préoccupations sont vraiment de la ‘désinformation', pourquoi ne publient-ils pas des documents détaillés pour prouver leur innocence?» Il a également demandé de quelle manière les Etats-Unis ont dépensé leur financement de 200 millions de dollars dans les laboratoires biologiques, quel type de recherche ils ont mené sur les agents pathogènes et pourquoi ils refusent d'ouvrir les laboratoires biologiques pour des enquêtes indépendantes par des experts internationaux, entre autres. «Jusqu'à présent, les réponses des Etats-Unis ont été contradictoires et inexplicables», a déclaré Zhao. Depuis des décennies, les Etats-Unis n'hésitent pas à montrer du doigt les autres et à les accuser de ne pas se conformer, disant qu'ils devraient accepter la vérification et recourant même à des sanctions et à des opérations militaires, a-t-il dit, ajoutant que lorsqu'il s'agit des Etats-Unis eux-mêmes, ils refusent la vérification et essaient de s'en sortir. «Il s'agit là d'un ‘deux poids, deux mesures' typique. De plus, étant donné la crédibilité des Etats-Unis, il est très difficile pour eux de gagner la confiance de la communauté internationale», a déclaré Zhao.