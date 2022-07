Le conseiller d'État et ministre de la Défense nationale de la Chine, Wei Fenghe, a appelé à renforcer la coopération Chine-Afrique en matière de paix et de sécurité lors de la réunion ministérielle du deuxième Forum de la paix et de la sécurité Chine-Afrique organisée lundi par liaison vidéo.

Le président chinois, Xi Jinping, a envoyé une lettre de félicitations au forum, qui a été lue par M.Wei lors de la réunion. Selon M.Wei, le président Xi Jinping accorde une grande importance à la coopération Chine-Afrique en matière de paix et de sécurité et a proposé l'initiative de construire une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique dans la nouvelle ère, indiquant la direction pour la Chine et l'Afrique de renforcer la solidarité et la coordination et de réaliser la sécurité commune.

La Chine et l'Afrique doivent maintenir une étroite communication stratégique, renforcer leur coopération en matière d'équipements et de technologies, approfondir les formations et les exercices maritimes conjoints et élargir les échanges dans les domaines professionnels, a souligné M.Wei. Les représentants de pays africains assistant à la réunion ont exprimé leur remerciement pour le soutien et l'assistance de la Chine à l'Afrique dans les domaines de la paix et de la sécurité. Selon eux, les pays africains attendent avec impatience de renforcer la solidarité et la coopération avec la Chine. Environ 50 responsables de rang ministériel et de hauts représentants de l'Union africaine et de pays africains ont assisté au forum.