Les Etats-Unis ont dit mardi redouter que les forces russes puissent «prendre le contrôle» des structures de «recherche biologique» en Ukraine et s'emparer de matériaux sensibles. «L'Ukraine dispose d'installation de recherche biologique, et nous sommes de fait à présent assez inquiets par la possibilité que les forces russes tentent d'en prendre le contrôle», a déclaré la numéro trois de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, lors d'une audition parlementaire. «Donc nous travaillons avec les Ukrainiens sur les manières d'éviter que ces matériaux liés à la recherche puissent tomber aux mains des forces russes si elles devaient s'en approcher», a-t-elle ajouté. Un sénateur républicain, Marco Rubio, a souligné que la «propagande russe» avait fait état d'un prétendu «plan» ukrainien visant à utiliser «des armes biologiques dans le pays avec la coordination de l'Otan». «S'il y avait un incident ou une attaque impliquant une arme biologique ou chimique en Ukraine, cela serait-il clair à 100% pour vous que ce seraient les Russes qui en seraient les auteurs?», a demandé cet élu à la responsable américaine. «Cela ne fait aucun doute dans mon esprit», «et c'est une technique russe classique que d'accuser les autres de ce qu'ils envisagent de faire eux-mêmes», a répondu Victoria Nuland. Dans ce contexte, le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé mardi aux Etats-Unis de publier tous les détails concernant leurs laboratoires biologiques en Ukraine, et a exhorté les parties concernées à assurer leur sécurité. Selon de récents rapports médiatiques, ces laboratoires biologiques emmagasinent de grandes quantités de virus dangereux, et la Russie a découvert au cours d'opérations militaires que les Etats-Unis utilisent ces installations pour des programmes militaires biologiques, selon l'Agence Chine nouvelle.

Assurer la sécurité

Le porte-parole du ministère, Zhao Lijian, a indiqué lors d'une conférence de presse que «pour la santé et la sécurité des peuples en Ukraine, dans les régions avoisinantes et dans le monde entier, toutes les parties concernées devaient assurer la sécurité de ces laboratoires». «En particulier, les Etats-Unis, en tant que partie qui connaît le mieux les laboratoires, devraient publier des informations spécifiques pertinentes dès que possible, notamment sur les virus emmagasinés et les recherches effectuées», a noté Zhao, cité par la même source. «Les activités bio-militaires américaines en Ukraine ne sont que la partie émergée de l'iceberg», a indiqué Zhao. Selon la même source, sous différents noms, le Département américain de la défense contrôle 336 laboratoires biologiques dans 30 pays. «Quelle est la véritable intention des Etats-Unis? Qu'ont-ils fait exactement? Ces questions ont toujours été la source de doutes pour la communauté internationale», a noté Zhao. «En outre, seuls les Etats-Unis bloquent depuis 20 ans la construction du protocole de vérification de la Convention sur les armes biologiques, et refusent d'accepter les inspections des installations biologiques à l'intérieur et à l'extérieur de leurs frontières, ce qui ne fait que renforcer les inquiétudes de la communauté internationale», a affirmé le porte-parole. «Nous exhortons de nouveau la partie américaine à clarifier complètement ses activités militaires biologiques à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières, et à accepter des vérifications multilatérales», a ajouté Zhao.

Xi défend le multilatéralisme

Par ailleurs, le président Xi a souligné, lors d'un sommet vidéo avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, que «l'impact combiné des grands changements mondiaux et de la pandémie, d'une ampleur inédite depuis un siècle, ont fait émerger de multiples défis internationaux auxquels il est nécessaire de répondre par la coopération mondiale».»La Chine et l'UE partagent beaucoup de consensus sur la promotion de la paix, la quête de développement et le renforcement de la coopération», a affirmé Xi. «Nous devrions assumer nos responsabilités afin d'apporter plus de stabilité et de certitude à un monde soumis aux turbulences et aux fluctuations», a-t-il insisté. Le développement de la Chine engendrera un espace plus large pour la coopération sino-européenne, a-t-il dit, ajoutant que les deux parties, en accord avec le principe de bénéfices mutuels, devraient approfondir les partenariats verts et numériques ainsi que la coopération pragmatique dans divers domaines. La Chine et l'UE doivent continuer de défendre le multilatéralisme et de faire avancer les grands agendas mondiaux, a-t-il ajouté.