La Chine assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mois de mai et prévoit d'organiser trois réunions de haut niveau sur le multilatéralisme, les causes profondes des conflits en Afrique et l'amélioration de la sécurité des soldats de la paix. La Chine tiendra au début du mois une réunion d'information de haut niveau sur le thème «Soutenir le multilatéralisme et le système international centré sur l'ONU». Egalement, un débat ouvert de haut niveau est prévu sur le thème «S'attaquer aux causes profondes des conflits tout en favorisant le relèvement post-pandémique en Afrique». La réunion verra la participation du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, de l'administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) Achim Steiner et d'un représentant de l'Union africaine (UA). La Chine compte aussi organiser durant sa présidence, un débat public sur «l'amélioration de la sûreté et de la sécurité des soldats de la paix». De plus, un débat public annuel sur la protection des civils dans les conflits armés se tiendra en mai. Par ailleurs, le Conseil de sécurité devrait renouveler en mai le mandat de la Mission d'assistance des Nations unies en Irak (MANUI). D'autres réunions du Conseil de sécurité sont prévues courant mai et seront consacrées notamment à la situation au Moyen-Orient notamment en Syrie, en Palestine et au Liban. Au cours du mois, le Conseil prévoit de voter sur un projet de résolution visant à renouveler le régime de sanctions contre le Soudan du Sud, y compris des sanctions ciblées et l'embargo sur les armes et le mandat du Groupe d'experts du Comité des sanctions contre le Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité devrait également adopter une résolution renouvelant le mandat de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA) et étendant le soutien de la mission au Mécanisme conjoint de vérification et de surveillance des frontières (JBVMM). La situation au Soudan, en Libye, en Somalie et au Sahel seront également au centre des débats. Pandémie oblige, les membres du Conseil de sécurité continueront à se réunir virtuellement.