Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations unies, Dai Bing a appelé jeudi les pays concernés à lever immédiatement et complètement les sanctions unilatérales contre la Syrie et a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à prendre des dispositions claires à cet effet. « Nous avons toujours soutenu les Nations unies et la communauté internationale pour étendre l’aide humanitaire aux Syriens conformément aux principes d’humanité, de neutralité et d’impartialité», a-t-il dit lors d’un débat à l’Assemblée générale sur les questions humanitaires en Syrie. Ces sanctions ont eu des impacts négatifs incommensurables sur le redressement et le développement socio-économiques de la Syrie en empêchant les agences humanitaires internationales d’y fonctionner, selon le diplomate. « De telles mesures sont devenues l’obstacle le plus important à la résolution de la question humanitaire syrienne et doivent donc être immédiatement et complètement levées. Le Conseil de sécurité doit prendre des dispositions claires à cette fin», a-t-il demandé. Le Conseil de sécurité a adopté le 12 juillet la résolution 2642 qui renouvelle pour six mois les livraisons d’aide transfrontalière en Syrie. Elle prolonge jusqu’au 10 janvier 2023 l’autorisation de ces livraisons via le passage de Bab al-Hawa à la frontière avec la Turquie. Une nouvelle prorogation de six mois nécessitera une résolution distincte du Conseil de sécurité. Dans son discours, Dai a indiqué que la résolution 2642 apportait des dispositions plus flexibles pour l’extension de l’autorisation d’aide humanitaire transfrontalière à la Syrie, ce qui aidera le Conseil de sécurité à évaluer et à ajuster l’autorisation en temps opportun. «La plupart des membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur de cette résolution. Nous attendons de toutes les parties qu’elles respectent strictement les principes de base régissant l’aide humanitaire internationale, qu’elles respectent scrupuleusement les dispositions de la résolution du Conseil de sécurité, qu’elles assurent la neutralité et la transparence des efforts d’aide et qu’elles les rendent plus ciblés et plus efficaces», a-t-il déclaré.